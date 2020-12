Die Politik bejubelt die Einigung über die Regionalstadtbahn. Damit das Projekt ein Erfolg wird, müssen sich die Protagonisten aber deutlich mehr trauen.

Land, Stadt und Bund haben sich am Montag in einer Rahmenvereinbarung auf ein knapp 900 Millionen Euro schweres Öffi-Paket verständigt. Mehr als 600 Millionen Euro sind allein für die Regionalstadtbahn vorgesehen. Dafür soll die Salzburger Lokalbahn zunächst unterirdisch zum Mirabellplatz verlängert werden. In einem zweiten Abschnitt ist nach der Unterquerung der Salzach eine oberirdische Fortführung von der Alpenstraße bis nach Hallein angedacht. "Das Projekt gibt es schon länger, als ich auf der Welt bin", stellte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) fest ...