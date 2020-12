Das Ziel der Corona-Massentests ist klar: Am Ende des Lockdowns will man noch so viele Menschen wie möglich, die infiziert und ohne Symptome sind, herausfiltern. Das verstärkt die Wirkung des Lockdowns und verschafft im besten Fall auch Luft, die Kontaktverfolgung neu und besser aufzustellen.

Nach wie vor ist das Krisenmanagement geprägt von Versuch und Irrtum. Niemand hat "die" Strategie parat, mit der sich die Pandemie sicher in den Griff bekommen lässt. Die Schnelltests, die man bei den Massentests ...