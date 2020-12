Erster Corona-Massentest in Annaberg: Zwei positive Ergebnisse aus 653 Tests

Rund 1400 Annaberger waren aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Mittwoch wird der Probelauf im Ortsteil Lungötz fortgesetzt.

"Wie war's?", will Landeshauptmann Wilfried Haslauer von einer älteren Frau wissen. Sie hat sich am späten Freitagvormittag in Annaberg auf das Coronavirus testen lassen. "Danke, dass Sie mit dabei waren."

60 Prozent Teilnahme sind das erklärte Ziel sowohl für den bundesweit ersten Probelauf in Annaberg-Lungötz als auch für die von 11. bis 13. Dezember durchgeführten Massentests in allen Salzburger Gemeinden. Beim ersten Stimmungstest im Lammertal ist die Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung den Erwartungen in etwa gerecht geworden. Von den ...