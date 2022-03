Wir wählen Politiker nicht als Volksvertreter, damit sie den Ball immer dann an die Wähler zurückspielen, wenn es brenzlig wird.

Die Regionalstadtbahn ist so etwas wie der Dinosaurier unter den nie verwirklichten Großprojekten in Salzburg - für die Maßstäbe einer 150.000-Einwohner-Stadt riesig, schon mehrmals für tot erklärt und trotzdem nie ganz aus den Köpfen verschwunden. Nach einer schier endlosen Geschichte reich an Visionen, Versprechen und Verwerfungen rund um die unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn von der derzeitigen Endstation unter dem Hauptbahnhof durch die Stadt bis nach Hallein könnte man nun meinen: Das Projekt, das mittlerweile unter dem Namen S-Link firmiert, ...