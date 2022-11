Wir erinnern uns mit Freude an die Benzinfreitage im Frühjahr, die kostenloses Öffi-Fahren jeden Freitag möglich machten - ganz ohne Fahrschein, im ganzen Land. Bus und Bahn verzeichneten an diesen Tagen um 42 Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahr. Vor der Aktion waren 37.713 Klimatickets in Salzburg im Umlauf, danach um 4562 mehr. Es wirkte.

Ob in Anlehnung daran oder um generell ihr Image aufzupolieren, schwenken jetzt auch die Skigebiete auf diesen Kurs ein. Das ist begrüßenswert, weil ...