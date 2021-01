Standpunkt

Auf der einen Seite bemühen sich nicht nur Politiker und Experten, sondern große Teile der Bevölkerung darum, mit viel Einsatz die Coronakrise in den Griff zu bekommen. Das ist schwierig genug und fordert alle jeden Tag aufs Neue heraus. Auf der anderen Seite stellt hingegen eine Gruppe von Menschen mit demonstrativ zur Schau gestelltem Ignorieren aller vorgeschriebenen und vielfach in Studien bewiesenen Schutzmaßnahmen das alles provokant infrage. So waren auch am Sonntag in Salzburg wieder rund 500 Menschen geschlossen unterwegs, obwohl der Veranstalter selbst zuvor die Reißleine gezogen und die Demo bei der Polizei abgesagt hatte.

Dass die Exekutive hier nicht länger tatenlos zusieht und beginnt, mit Anzeigen dagegen vorzugehen, ist ein wichtiges Signal. Berechtigte und inhaltlich sachliche Kritik am Krisenmanagement ist die eine Sache. Bewusstes und öffentlich zur Schau getragenes Ignorieren gesetzlich verordneter Vorsichtsmaßnahmen verhöhnt aber alle, die sich täglich an die Vorschriften halten. Besonders bedenklich wird es, wenn dann auch noch FPÖ-Landespolitiker glauben, hier mit auf Stimmenfang gehen zu müssen.

Zuletzt sind in Österreich im Schnitt rund 100 Menschen täglich am oder mit dem Coronavirus gestorben. Es gibt keinen Grund, diese Krise zu verharmlosen.