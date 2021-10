Wären am Sonntag in Salzburg Landtagswahlen, die sich gerade neu formierende Liste MFG der Coronaskeptiker hätte ähnlich wie vor wenigen Wochen in Oberösterreich wohl durchaus Chancen, auf Anhieb in das Landesparlament einzuziehen.

Der Zuspruch in der Landes- und Kommunalpolitik hängt sehr von Persönlichkeiten und noch mehr von Stimmungslagen ab. Und Zweiteres spielt der neuen Liste derzeit zweifellos in die Hände. Viele Bürgerinnen und Bürger haben Corona satt und nach eineinhalb Jahren Dauer-Pandemie-Modus wenig bis gar kein Verständnis für ...