Landeshauptmann Wilfried Haslauer spielt gefährlich auf Zeit.

Die Spitalsverantwortlichen in Salzburg haben sich einzigartig Gehör verschafft, um auf die dramatische Lage in den Landesspitälern hinzuweisen. Mit einer Überlastungsanzeige machen sie unmissverständlich deutlich, dass man unmittelbar davor steht, kein ausreichendes ärztliches Personal mehr für eine fachgerechte medizinische Behandlung aller Patienten zu haben. Und noch deutlicher: Am Dienstag wurde in den Landeskliniken ein sechsköpfiges Triagierungsteam aus fünf Medizinern und einer Juristin zusammengestellt. Sie werden, wenn sich die Situation weiter zuspitzt, entscheiden müssen, wer noch intensivmedizinisch betreut wird und wer ...