Wir müssen unser Verhalten ändern. Sonst bleibt unser Aufschrei gegen europaweite Kälbertransporte unglaubwürdig.

Wer die schrecklichen Bilder von den Kälbertransporten über Spanien in den Libanon gesehen hat, der möchte Derartiges am liebsten verbieten - und den Export heimischer Kälber nach Spanien oder in andere EU-Länder am liebsten gleich mit. So schön sich das ...