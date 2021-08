Das vielsagende Ende eines Streits um eine Deponie für einen Bahntunnel.

Will man einen attraktiven öffentlichen Verkehr, muss man in den Ausbau der Bahnstrecken investieren. Will man grünen Strom, muss man Wasserkraft, Sonnen- und Windenergie forcieren. Und das alles benötigt leistungsfähige Stromnetze, die die Energie auch dorthin bringen, wo sie benötigt wird. Einfacher gesagt als getan, wie auch das jüngste Beispiel rund um die Deponie für das Aushubmaterial des Flachgautunnels wieder einmal deutlich macht. Im Verbund mit nachvollziehbaren Interessen von Anrainern verhindert vor allem ein Grubenlaufkäfer das Projekt. Ob dabei der ...