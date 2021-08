Rückschlag für Großprojekt: Baustart für Flachgautunnel verzögert sich

Die ÖBB geben wegen Funden seltener Tierarten den geplanten Deponiestandort auf. Sie rechnen mittlerweile mit einem Baustart im Jahr 2027.

"Auf Basis der neuen Erkenntnisse ist es so, dass wir einfach die ganze Baulogistik, die ganze Materialdisposition, den ganzen Bauablauf noch einmal neu denken müssen." Christian Höss, ÖBB-Projektleiter für die Hochleistungsstrecke Köstendorf-Salzburg, hat am Dienstag die Deponierung von mehr als zwei Millionen Kubikmeter Ausbruchmaterial, das beim Bau des 16,5 Kilometer langen Flachgautunnels anfallen wird, in Karlsreith de facto abgesagt. Denn bei Erhebungen entdeckten beauftragte Gutachter den geschützten Grubenlaufkäfer nicht nur dort, sondern weit darüber hinaus.

Wie berichtet, spielt ...