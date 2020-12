Viel wichtiger ist eine ehrliche Debatte, die auch Zweifel jener ernst nimmt, die einer Corona-Impfung skeptisch gegenüberstehen.

Standpunkt

Gesundheitslandesrat Christian Stöckl musste am Sonntag schnell wieder zurückrudern. Zuvor hatte er für Ärzte, Pflegeberufe, Kindergarten- und Schulpersonal eine Impfpflicht durch die Hintertür zur Diskussion gestellt. Jetzt mit dem moralischen Zeigefinger in bestimmten Berufsgruppen eine Coronaimpfung einzufordern oder bei einer Anstellung sogar zur Bedingung zu machen ist in höchstem Maß kontraproduktiv. Die Stimmung ist ohnehin schon aufgeheizt genug und die Sorgen, dass man Impfungen unter dem Druck der Pandemie vorschnell zulässt, sind groß. Dabei mit Impfpflicht zu drohen zerstört nur noch mehr das derzeit schwache Vertrauen in die Coronapolitik.

Viel entscheidender ist, Ängste und Zweifel vor einer Impfung zu nehmen. Durch Information und eine offene, ehrliche Diskussion, die auch Gegenargumenten Raum lässt.