CSU-Kandidaten setzen sich durch: Bernhard Kern wird Landrat im Berchtesgadener Land; Christoph Lung Stadtchef in Reichenhall.

Der Corona-Krise zum Trotz wurden am Sonntag in Bayern wie geplant die Stichwahlen als Folge der Kommunalwahlen vom 15. März abgehalten. In den an Salzburg angrenzenden Gemeinden bzw. Landkreisen hat hier am Ende doch wieder die CSU die Oberhand behalten: ...