Ist der S-Link zu teuer? Wem nützt er? Und warum eine oberirdische Variante verworfen wurde. Ein Überblick zum Megaverkehrsprojekt.

Die einen bezeichnen den S-Link als "Milliardengrab", andere sehen ihn als Zukunftsprojekt, das das Verkehrsproblem in Salzburg langfristig lösen soll. In etwa vier Wochen, am 26. November, kann die Bevölkerung der Stadt Salzburg über die teilweise unterirdisch geführte Verlängerung der ...