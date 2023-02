Strompreis: Haslauer verschärft Gangart bei der Salzburg AG

Mit ungewöhnlich direkten Worten hat der Landeshauptmann am Sonntag reagiert. Er verlange vom Management bis 7. März Transparenz bei der Strompreisgestaltung und konkrete Vorschläge zur Strompreissenkung. Auch im Verkehrsbereich gibt es eine unmissverständliche Order vom Aufsichtsratsvorsitzenden.



Waren die Strompreiserhöhungen der vergangenen Monate rechtens? Das Handelsgericht Wien hat in der Vorwoche eine Preiserhöhung des Verbund-Konzerns vom Mai 2022 gekippt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) fordert den Verbund nun auf, die Erhöhungen an die Kunden zurückzuzahlen. Dieser geht aber in Berufung, das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig.

Doch die Causa könnte auch gravierende Folgen für die Landesenergieversorger haben. Die Arbeiterkammer Salzburg hat für Montag zu einem Gespräch geladen - die AK hat auch für ...