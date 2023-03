Strompreiserhöhung: Darf der Aufsichtsrat der Salzburg AG eingreifen - oder nicht?

Wer hat der Preiserhöhung im Aufsichtsrat der Salzburg AG zugestimmt? Die Antwort lautet: niemand. Denn ein Beschluss ist gar nicht erst vorgesehen.

Politiker und Aufsichtsräte in Personalunion: LH Wilfried Haslauer, Bgm. Harald Preuner – auf dem Weg in die Salzburg AG-Zentrale.

Der Aufsichtsrat der Salzburg AG, allen voran der Vorsitzende, ist angesichts der Strompreiserhöhungen und des von der AK vorgelegten Gutachtens zuletzt in die Kritik geraten. In vielen Kommentaren heißt es: Der Aufsichtsrat habe der Preiserhöhung zugestimmt bzw. tatenlos zugesehen. Nur: Einen Beschluss oder eine Abstimmung zu Strompreiserhöhungen gab es nie. Ein Aufsichtsratsmitglied schildert: "Strompreise sind ein Managementthema. Das ist ein reiner Bericht vom Vorstand in der Sitzung. Aber da gibt es keine Beschlussvorlage." Beschlossen werden müssen im Aufsichtsrat der Salzburg ...