Tempo 100 auf der Tauernautobahn fällt trotz EU-Vorhaben

Die EU will die Grenzwerte für Stickstoffdioxid halbieren. Das könnte Auswirkungen auf die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Tauernautobahn in Salzburg haben. Svazek stehe aber weiterhin für ideologische Tempolimits nicht zur Verfügung und spricht von "überbordendem Zentralismus" in Brüssel.

BILD: SN/ROBERT RATZER LH-Stv. Marlene Svazek (FPÖ): „Ich stehe weiterhin nicht für ideologische Tempolimits zur Verfügung.“