Trotz Ja zu Salzburger Europark-Erweiterung: Spar rüttelt an geplanter Verordnung

Der Konzern will den damit verknüpften Ausbau am Ex-Baumax-Areal in Wals-Siezenheim verhindern. Dieser sei nicht genehmigungsfähig, so das Unternehmen.

BILD: SN/MARCO RIEBLER Der Spar-Konzern hat 2012 erstmals Anlauf genommen, die 41.250 Quadratmeter Verkaufsfläche im Europark deutlich zu vergrößern. Elf Jahre später ist das Einkaufszentrum noch immer gleich groß.