Stadt Salzburg muss deutlich mehr Geld in Kanalsanierungen stecken

Die Leitungen im Untergrund wurden jahrelang nicht im notwendigen Ausmaß erneuert. Mittlerweile hat sich ein Rückstau bei den Investitionen in Millionenhöhe gebildet.

Amtsleiter Bernhard Koch will die Sanierungsrate steigern. Derzeit wird der Kanal in der Schallmooser Hauptstraße erneuert.

Rund 385 Kilometer ist das Kanalnetz lang, das unter der Stadt Salzburg verläuft. Die Abwässer von 22.000 Gebäuden werden durch die Rohre zur Kläranlage nach Siggerwiesen geleitet. In den vergangenen Jahren hat sich ein beachtlicher Rückstau gebildet. Nicht im Sinne einer Verstopfung der Leitungen. Sondern hinsichtlich der Mittel, die in die Erneuerung des Netzes zu stecken sind. Das Kanal- und Gewässeramt geht aktuell in einem Grundsatzamtsbericht, der im Juli im Bauausschuss von der Stadtpolitik diskutiert werden soll, von einem Investitionsrückstau ...