Touristen-Shuttlebus in Salzburg ist kein Renner

Bisher wurden rund 4000 Gäste in die Altstadt gebracht. Die SPÖ kritisiert die niedrige Auslastung. Der Bürgermeister verspricht Nachbesserungen.

Elke und Adriaan Vijn aus den Niederlanden urlauben derzeit mit ihren beiden Söhnen in Filzmoos. Am Sonntag stand ein Besuch der Stadt Salzburg auf dem Programm. Das Zentrum hat die Familie mit dem Auto bewusst gemieden. Stattdessen stieg sie beim Messezentrum in das Altstadtshuttle, das seit 4. Juli wieder Touristinnen und Touristen laut Fahrplan in 13 Minuten zum Ferdinand-Hanusch-Platz bringt. "Wir sind aus Rotterdam. Dort hat man auch so ein System", sagt Elke Vijn. Ihr Mann sagt, ...