Bundespräsidentenwahl 2022: So haben die Salzburgerinnen und Salzburger gewählt

Die ersten Ergebnisse aus Salzburg sind da. Klarer Favorit ist der bisherige Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Er kommt auf deutlich über 50 Prozent. In der Stadt Salzburg sogar auf 64 Prozent.

Salzburg hat gewählt: Das Ergebnis von 115 der 119 Gemeinden bzw. 94 Prozent der Wahlberechtigten liegt vor:

Alexander Van der Bellen kommt auf 58,0 Prozent,

Walter Rosenkranz (FPÖ) auf 18,2 Prozent,

Tassilo Wallentin (parteilos) auf 9,1 Prozent,

Dominik Wlazny alias Marco Pogo (Bierpartei) auf 6,4 Prozent,

Gerald Grosz (parteilos) auf 4,6 Prozent,

Michael Brunner (MFG) auf 2,0 Prozent und

Heinrich Staudinger (parteilos) auf 1,8 Prozent.

Eine von der Landesstatistik Salzburg erstellte Hochrechnung sieht Alexander Van der Bellen bei 57,7 Prozent. An zweiter Stelle landet laut der Hochrechnung Walter Rosenkranz mit 18,1 Prozent. Auch die Wahlkarten wurden dafür berücksichtigt.

Bundespräsidentenwahl: Reaktion der Grünen in Salzburg

Die designierte grüne Parteichefin in Salzburg, Martina Berthold, sagte zur Wiederwahl Van der Bellens: "Ich bin sehr froh, dass das schon im ersten Wahlgang möglich war. Damit ist ein Mann an der Spitze bestätigt, der in den letzten Jahren mit viel Verlässlichkeit und Zuversicht das Land regiert hat."

Simon Heilig-Hofbauer, Landesgeschäftsführer der Grünen: "Ich bin froh, dass es jetzt schon ein sehr klares Ergebnis gibt. Das ist in so schwierigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit."

Salzburg: Reaktionen der Parteien

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP): "Ich gratuliere Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl und bedanke mich bei jedem Bürger und bei jeder Bürgerin, welche vom demokratischen Recht der Stimmabgabe Gebrauch genommen hat. Mein besonderer Dank gilt allen Wahlbeisitzerinnen und Wahlbeisitzern, die durch ihren freiwilligen Dienst diesen demokratischen Urnengang ermöglicht haben."

Salzburgs SPÖ-Chef David Egger: "Alexander Van der Bellen war, wenn man an die vielen Regierungskrisen denkt, in den vergangenen sechs Jahren der letzte Stabilitätsanker in unserem Land. Ich gratuliere ihm von ganzem Herzen zu seinem Wahlerfolg, wünsche mir aber für die Zukunft auch einen strengeren Blick auf die aktuelle Bundesregierung mit grüner Beteiligung."

Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek: "Wir waren die einzige

Parlamentspartei, die sich getraut hat, gegen einen amtierenden Präsidenten

anzutreten. Jetzt geht es darum, diese Stimmen weiterhin konsequent zu vertreten,

dann werden die Karten bald neu gemischt". Für die Freiheitliche sei das Ergebnis von Walter Rosenkranz mit über 18 Prozent ein Achtungserfolg.

So hat die Stadt Salzburg gewählt

* Alexander Van der Bellen kommt auf 64,0 Prozent,

Walter Rosenkranz (FPÖ) auf 14,2 Prozent,

Tassilo Wallentin (parteilos) auf 8,4 Prozent,

Dominik Wlazny alias Marco Pogo (Bierpartei) auf 6,3 Prozent,

Gerald Grosz (parteilos) auf 3,7 Prozent,

Michael Brunner (MFG) auf 1,9 Prozent und

Heinrich Staudinger (parteilos) auf 1,6 Prozent.

So hat der Flachgau gewählt

So hat der Tennengau gewählt

So hat der Pongau gewählt

So hat der Pinzgau gewählt

So hat der Lungau gewählt

Bundespräsidentenwahl: Vorläufiges Endergebnis am Abend zu erwarten

392.612 Salzburgerinnen und Salzburger konnten am Sonntag mitentscheiden, wer der nächste Bundespräsident wird. 522 Wahllokale waren am Sonntag im gesamten Bundesland geöffnet.

Das vorläufige Endergebnis ist ab ca. 18.30 Uhr zu erwarten - noch ohne die zu erwartenden Briefwahlstimmen. Die Wahlkarten werden erst am Montag ausgezählt, deshalb bleibt das Ergebnis am Sonntagabend auch ein "vorläufiges".