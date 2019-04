Ein System steht infrage, weil zugleich massenhaft Kalbfleisch importiert wird. Vorarlberg stoppt jetzt erste Tiertransporte - und Salzburg?

88.000 Kälber - so viele werden jährlich in Salzburg geboren. Denn in Salzburg wird überwiegend Milchwirtschaft betrieben - die Kühe somit jährlich "belegt". Doch niemand braucht diese Menge an Kälbern. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 51.000 Stück, werden verkauft. ...