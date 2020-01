Weniger Autos im Zentrum: Bürgermeister Preuner drückt auf das Tempo

Rigorose Parkverbote in Altstadt, Kopfsteinpflaster rund ums Gstättentor, bessere Öffi-Takte und die Stadtregionalbahn schon in fünf Jahren in Bau - Harald Preuner wehrt sich gegen Kritik, in der Verkehrspolitik zu lasch zu agieren und ein Autofreund zu sein.

SN/robert ratzer Stadtchef Harald Preuner schlägt trotz skeptischem Blick neue Töne an: Der Touristen-Shuttle von der Messe in die Altstadt wird ausgebaut, die Verkehrsberuhigung im Zentrum könnte noch heuer starten.