Weniger oft umsteigen für Bus-Pendler aus dem Flachgau

Um die Verkehrssituation in Salzburg nachhaltig zu verbessern, sei ein Blick auf den gesamten Zentralraum nötig. Denn der Verkehr beginne und ende nicht einfach an den Stadtgrenzen. Darum sei es so wichtig, dass die Verkehrsressorts in Stadt und Land eng abgestimmt zusammenarbeiten, waren sich Salzburgs Bürgermeisterstellvertreterin Barbara Unterkofler (ÖVP) und LH-Stv. Stefan Schnöll bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz einig.

Ein wichtiger Schritt für die Flachgauer Pendler ist die im Nahverkehrsplan ab Dezember 2026 geplante Durchbindung einiger Regionalbuslinien. Wichtige Linien enden dann nicht mehr am Hauptbahnhof, sondern werden jeweils durch die Stadt geführt. Damit seien deutlich mehr Ziele im Stadtgebiet ohne Umsteigen erreichbar. So wird die Linie 120 aus Palting/Obertrum vom Hauptbahnhof in Salzburg weiter bis zum Ginskeyplatz geführt. Die Linie 130 aus Friedburg/Eugendorf sowie die Linie 140 aus Mondsee/Eugendorf werden bis zum Europark weitergeführt. Und die Linie 175 wird, aus Anif/Rif kommend, durch das Stadtgebiet bis Elixhausen fahren.

Regionalbuslinien in Hauptverkehrszeit zu 50 Prozent ausgelastet

Laut Salzburger Verkehrsverbund sind die betroffenen Regionalbuslinien in der Hauptverkehrszeit werktags derzeit mit 40 bis 50 Prozent ausgelastet. Das sei ein sehr guter Wert, aber es gebe auch innerhalb der Kernzone noch Kapazitäten.

Die ersten Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan wurden bereits im Dezember 2022 umgesetzt und umfassen Verdichtungen des Fahrplans auf den Regionalbuslinien 180 (Salzburg - Wals - Großgmain - Bad Reichenhall) und 181 (Salzburg - Wals - Walserberg). Diese beiden Linien fahren an Werktagen alle 30 Minuten und werden auf der gemeinsamen Strecke zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und dem Gemeindeamt in Wals so überlagert, dass sie gemeinsam sogar einen 15-Minuten-Takt ergeben. Neu eingeführt wurde die Linie 36, die Wals stündlich - am Morgen sogar halbstündlich - mit dem Europark verbindet.

Regionalverband sieht Durchbindung positiv

Sehr positiv sieht die Durchbindung weiterer Regionalbuslinien Gerold Daxecker, Geschäftsführer des Regionalverbandes Salzburger Seenland und des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) Flachgautakt II. Dem Flachgautakt II gehören 14 Gemeinden an. "Die Durchbindung der Busse durch die Stadt ist von uns ein lang gehegter Wunsch. Je weniger man umsteigen muss, umso besser für die Fahrgäste", so Daxecker. Die Regionalbusse würden bereits sehr gut angenommen. Schon jetzt fahre die Linie 120 bis zur Alpenstraße und ein eigener HTL-Bus bis nach Itzling. "Wir arbeiten gerade zusammen mit dem Verkehrsverbund an einem Mikro-ÖV-Netz für die sogenannte letzte Meile", ergänzt Daxecker. Dabei geht es um die Anbindung größerer Weiler in der Region an die nächstgelegene Haltestelle mittels Rufbus. Auch an einer App-Lösung wird gearbeitet.