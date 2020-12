"Wien wollte keine Tests in Turnsälen"

Militärkommandant Anton Waldner verteidigt Abwicklung der Lehrer-Testungen.

Die Kritik von Lehrervertretern, dass vier Kasernen-Standorte zu wenig seien, um am Wochenende 17.500 Lehrer und Kindergartenpädagoginnen zu testen, weist Militärkommandant Anton Waldner zurück: "Wir haben in Summe 33 Testspuren, die je 250 Tests pro Tag bewältigen." So könne man 16.500 Personen testen; "und wenn nötig, erhöhen wir die Schlagzahl", sagt Waldner. Er habe zunächst geplant, Schulturnsäle zu nutzen: "Aber ich habe die Auskunft bekommen, dass das Bildungsministerium in Wien das nicht will." Bis Donnerstagmittag hätten sich knapp 5900 Personen, ...