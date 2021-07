"Wir sind an der Grenze angelangt": Noch mehr Hochwasser-Schutzbauten in Salzburg kaum möglich

In den vergangenen 15 Jahren wurden 750 Millionen Euro in Hochwasserschutzprojekte gesteckt. Nun sei alles ausgereizt, betont der Landesrat. Man müsse die Klimaschutzmaßnahmen entschlossener angehen.

"Wir werden beim Beseitigen der Schäden niemanden alleinlassen", versprach Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Sonntag vor Ort in Hallein. Landesrat Josef Schwaiger machte sich unterdessen im Pinzgau ein Bild von der Lage. "Wir haben enorme Überflutungsmengen in den Wiesen - also zum allergrößten Teil dort, wo es sein soll. Der Schutz des Dauersiedlungsraums hat funktioniert." Es gebe wenige betroffene Häuser im Pinzgau, aber viel landwirtschaftliche Fläche.

Nach dem ersten Schock über das Ausmaß der Zerstörung ist nun auch die ...