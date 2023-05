Wirbel um teure Toiletten in Strobl: Gemeinde baut öffentliches WC um 700.000 Euro

Strobl braucht dringend neue öffentliche Toiletten. Bei den derzeit in Bau befindlichen Anlagen sind die Kosten "davongaloppiert", wie die Opposition beanstandet. Der Quadratmeterpreis liegt bei mehr als 16.000 Euro.

Am Wolfgangsee erregt ein stilles Örtchen derzeit die Gemüter. An der Seepromenade beim Pavillon in Strobl wird ein neues Toilettenhaus mit einer Netto-Nutzfläche von 42,76 Quadratmetern errichtet. Die Baukosten betragen etwa 512.354 Euro netto, mit Steuer belaufen sich die Kosten auf 725.000 Euro. Daraus ergibt sich ein stolzer Quadratmeterpreis von mehr als 16.000 Euro.

"Das sind Größenordnungen, die nicht gerechtfertigt sind. Die Baukosten sind davongaloppiert", sagt SPÖ-Gemeindevertreter Harry Humer. Das lasse sich nicht allein auf die Teuerung aus ...