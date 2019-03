SN-Umfrage ergibt hohe Werte für Ortschefs. Drei Viertel sind mit der Gemeindepolitik zufrieden. Stadtpolitiker können davon nur träumen.

Da müssen Politiker in der Landeshauptstadt neidisch werden. Die Zufriedenheit mit der Politik in Landgemeinden ist sehr hoch. In einer Umfrage der "Salzburger Nachrichten" unter ihren Abonnenten erklärten sich 40 Prozent der 300 telefonisch Befragten sehr zufrieden mit der Gemeindepolitik, ...