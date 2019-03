Die Stichwahl ist eine eigene Disziplin. Im letzten Moment packen Kandidaten besondere Trümpfe aus. Auch Kuriositäten dürfen da nicht fehlen.

Für zwei von fünf Wahlberechtigten im Bundesland und für 22 Kandidatinnen und Kandidaten gehen die Bürgermeisterwahlen in die Verlängerung. Fast 42 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger sind am Sonntag zu den Stichwahlen in elf Gemeinden aufgerufen. Fünf davon liegen im ...