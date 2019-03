Grüne im Landtag haben eine neue Klubchefin

Kimbie Humer-Vogl aus Hallein löst Martina Berthold ab, die in die Salzburger Stadtregierung wechselt.

Der anstehende Wechsel von Klubobfrau LAbg. Martina Berthold in die Stadtregierung zieht auch im Grünen Landtagsklub personelle Veränderungen nach sich: LAbg. Kimbie Humer-Vogl wurde am Montag in der Fraktionssitzung des Grünen Landtagsklubs zur neuen Klubobfrau gewählt. Arbeitsschwerpunkte des Grünen Klubs würde weiterhin "der Schutz der Umwelt, und hier vor allem unseres Klimas" sein, so Humer-Vogl. Darüber hinaus sei es ihr als Sozialpolitikerin ein Anliegen, "verstärkt für jene Menschen einzutreten, die derzeit zu wenig im Fokus der Bundespolitik sind".

Die scheidende Klubchefin Martina Berthold wird am 8. Mai für die Bürgerliste als Stadträtin in die Landeshauptstadt wechseln. Auf das dadurch freiwerdende Landtagsmandat wird Simon Heilig-Hofbauer nachrücken.

Quelle: SN