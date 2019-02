Hallein bekommt ein Hotel in der Innenstadt

Die Salinenstadt will mehr Touristen anlocken. Bürgermeister Klappacher gab bei der SN-Wahldiskussion ein Versprechen ab.

Es dauerte eine Weile, doch nach einer knappen Stunde nahm die SN-Wahldiskussion am Donnerstagabend im Halleiner Stadtkino so richtig Fahrt auf. "Es wird definitiv ein neues Hotel in Hallein geben", sagte Bürgermeister Maximilian Klappacher (ÖVP) vor mehr als 300 Besuchern. Ein hörbares Raunen ging durch das Publikum - seit Jahren gibt es ähnliche politische Versprechen. In der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs dürfte nun tatsächlich Bewegung in die Causa kommen.