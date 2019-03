Svazek: "In der Stadt wird es mehr brauchen, als den Frontmann abzulösen"

FPÖ-Landesparteivorsitzende Marlene Svazek zeigt sich vom Abschneiden der Stadt-Freiheitlichen sehr enttäuscht und lässt die Zukunft von Stadtpartei- und Klubchef Andreas Reindl offen. Es könne aber auch sein, dass dieser von sich aus seine Funktion niederlege, meint sie.

Trotz eines eigentlich sehr positiven Bundestrends schlitterten die Freiheitlichen in der Landeshauptstadt am Sonntag in ein Debakel: Bei der Gemeinderatswahlen verloren sie vier Prozentpunkte - und damit rund ein Drittel ihrer Wähler - und stürzten auf 8,4 Prozentpunkte ab. Als ...