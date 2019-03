Wahl im Pongau: SPÖ erringt Bürgermeisteramt in Filzmoos, Stichwahl in St. Johann

Christian Mooslechner wird neuer Bürgermeister in Filzmoos. Die ÖVP behält die Mehrheit in der Gemeindevertretung.

In Filzmoos gibt es einen Wechsel beim Bürgermeisteramt: Christian Mooslechner (SPÖ) bekam 54,8 Prozent, Johann Sulzberger (ÖVP) 45,2 Prozent der Stimmen. In der Gemeindevertretung behält die ÖVP 54,5 Prozent der Stimmen, verliert aber sehr stark, die SPÖ kommt auf 27,6 Prozent.

In St. Johann muss Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) in die Stichwahl. Er kam auf 41 Prozent der Stimmen, zweiter wurde FPÖ-Kandidat Willibald Resch. In der Gemeindevertretung verliert die ÖVP ihre absolute Mehrheit. Sie kommt auf 43,2 Prozent der Stimmen, die SPÖ auf 22,4 Prozent, die FPÖ auf 21,7 Prozent. Die Liste BBJO kam auf 12,7 Prozent.

In Radstadt wurde der einzige Bürgermeisterkandidat Christian Pewny (FPÖ) mit 70,1 Prozent Ja-Stimmen gewählt. Die FPÖ konnte auch in der Gemeindevertretung zulegen und kommt auf 32,2 Prozent der Stimmen, die ÖVP verliert und kommt auf 43,5 Prozent, die SPÖ kommt auf 24,3 Prozent.

In Werfen kommt die ÖVP auf 49,4 Prozent der Stimmen und schafft auch die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung. Bürgermeister wird Hubert Stock (ÖVP) mit 56,3 Prozent der Stimmen.

In Bischofshofen kann die SPÖ ihre absolute Mehrheit ausbauen und kommt auf 64,8 Prozent der Stimmen. Die ÖVP kommt auf 26,8 Prozent, die FPÖ auf 8,5 Prozent. Bürgermeister Hansjörg Obinger (SPÖ) wurde mit 78,8 Prozent gewählt.

In Eben kommt die ÖVP auf 72,5 Prozent der Stimmen, SPÖ (12,9) und FPÖ (14,7) verlieren beide. Herbert Farmer (ÖVP) war einziger Bürgermeisterkandidat.

Im Pongau war Untertauern die erste Gemeinde, in der das Ergebnis ausgezählt war. Bürgermeister Johann Habersatter (zuvor SPÖ) trat mit einer eigenen "Liste Habersatter" an. Sein Gegenkandidat für das Bürgermeisteramt war Peter Kernstock. Habersatter bekam 67,7 Prozent der Stimmern, Kernstock 32,3. In der Gemeindevertretungswahl konnte allerdings die ÖVP ihre Mehrheit ausbauen. Sie legte um 6,4 Prozent auf 39,9 Prozent zu. An die zweite Stelle kam die Liste Habersatter mit 26,2 Prozent, eine SPÖ-Liste gab es diesmal nicht. Die Liste von Peter Kernstock (GFUO) bekam 17,8 Prozent, die FPÖ 16,1.

In Hüttschlag kam die ÖVP auf 68,1 Prozent der Stimmen, die SPÖ auf 31,9. Bürgermeister Hans Toferer (ÖVP) war der einzige Kandidat.

In Kleinarl erlangte die ÖVP in der Gemeindevertretung 57,7 Prozent der Stimmen. die Freien Demokraten Kleinarl (FDK) kamen auf 22,5 Prozent, die SPÖ auf 19,7 Prozent.

In Forstau kam die ÖVP auf 42,6 Prozent. Die FPÖ erlangte Platz zwei in der Gemeindevertretung mit 34,0 Prozent, die SPÖ kam mit 23,4 Prozent auf Platz drei. Josef Kocher (ÖVP) wurde im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt.

Die Ergebnisse aus dem Pongau

