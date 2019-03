In Großgmain schaffte es Marlene Svazek nicht in die Stichwahl. In den fünf Flachgauer Gemeinden Elsbethen, Oberndorf, Straßwalchen, Seekirchen und Mattsee wird der Bürgermeistersessel erst im zweiten Wahlgang am 24. März besetzt.

Die ÖVP konnte am Sonntag in 30 Gemeinden das Bürgermeisteramt erringen, die SPÖ nur in einer, nämlich in Bürmoos. In Anif bleibt Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste Krüger) Bürgermeisterin

In Straßwalchen verlor die ÖVP 7,2 Prozent der Stimmen und liegt jetzt mit 34,5 Prozent fast gleichauf mit der SPÖ, die 14,5 Prozentpunkte auf 33,3 Prozent zulegte. Die Liste Lis kam auf 23 Prozent, die FPÖ auf 9,2 Prozent. In die Bürgermeister-Stichwahl schafften es mit Tanja Kreer (SPÖ, 39,1 Prozent) und Liselotte Winklhofer (LIS, 29,3 Prozent) zwei Frauen. Johannes Baumann (ÖVP) bekam 26,7 Prozent der Stimmen, Josef Pinter (FPÖ) bekam 4,8 Prozent.

In Großgmain schafft es Bürgermeister Sebastian Schönbuchner im ersten Wahlgang ins Bürgermeisteramt. FPÖ-Kandidatin Marlene Svazek wurde zur Vizebürgermeisterin gewählt.

In Seekirchen kommt es zur Stichwahl zwischen ÖVP-Kandidaten Konrad Pieringer und SPÖ-Kandidaten Peter Christian Reifberger. In der Gemeindevertretung legte die ÖVP leicht auf 38,5 Prozent der Stimmen zu. Zweitstärkste Partei blieb die Grüne Lese, sie kam auf 24,4 Prozent. Die FPÖ verlor leicht (15,4 Prozent) die SPÖ legte leicht zu (13,9 Prozent).

In Oberndorf kommt es zur Stichwahl zwischen SPÖ-Kandidat Georg Djundja und ÖVP-Kandidatin Sabine Mayrhofer. Djundja kam auf 46,6 Prozent, Mayrhofer auf 40.9 Prozent. In der Gemiendevertretung konnte die SPÖ mit 40,8 Prozent ihr Ergebnis halten, die ÖVP legte deutlich zu und kam auf 36,4 Prozent. Die Grünen kamen auf 9,1 Prozent, die Liste NOW auf 8,5 die FPÖ auf 5,1 Prozent.

Ebenfalls in die Stichwahl muss der Bürgermeister von Elsbethen. Franz Tiefenbacher kam in der Direktwahl auf 47,8 Prozent, die ehemalige ÖVP-Politikerin Maria Katharina Steindl kam auf 28,6 Prozent und wird gegen Tiefenbacher in der Stichwahl antreten. Die ÖVP verliert mit 43,5 Prozent auch die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung. Die Wählergemeinschaft für Elsbethen (WfE) von Steindl kommt auf 27,7 Prozent, die SPÖ auf 11,5 Prozent, die Grüne Liste ULE auf 10,7 Prozent, die FPÖ auf 6,7 Prozent.

In Grödig wurde Herbert Schober, der Nachfolger von Bürgermeister Richard Hemetsberger im ersten Wahlgang zum Bürgermesiter gewählt. Er trat für die ÖVP-Nahe Liste VPuPf an. In der Gemeindevetretung kam die VPuPf auf 56 Prozent, die SPÖ auf 25,8 Prozent, die Grüne GU auf 11 Prozent, die FPÖ auf 7,2 Prozent.

In Lamprechtshausen legte die ÖVP in der Gemeindevertretung um 11,2 Prozentpunkte auf 52,6 Prozent der Stimmen zu. Zweitstärkste Partei wurde die FDL mit 34,9 Prozent, die SPÖ kam auf 12,5 Prozent. Zur Bürgermeisterwahl traten drei Frauen an. Andrea Pabinger konnte sich im ersten Wahlgang durchsetzen.

In Wals-SIezenheim kann die ÖVP auf 61,9 Prozent in der Gemeindevertretung und konnte die absolute Mehrheit um ein Mandat ausbauen. Zweitstärkste Partei sind erstmals die Grünen mit 12,9 Prozent. Die SPÖ kommt auf 12,4 Prozent, die FPÖ auf 12,7 Prozent, die FPS ein Prozent. Bürgermeister Joachim Maislniger hatte nur einen Gegenkandidaten und kam auf 83,1 Prozent der Stimmen.

In Straßwalchen konnte die ÖVP ihren Stimmenanteil auf 63,7 Prozent ausbauen. Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP) kam in der Direktwahl auf 69,9 Prozent.

In Thalgau kommt die ÖVP auf 53,3 Prozent, den zweiten Platz erringt die Grüne List Tft mit 25,0 Prozent, FPÖ bekommt 11,1 Prozent, die SPÖ auf 10,5 Prozent. Zum Bürgermeister wurde Johann Grubinger (ÖVP) gewählt.

In Henndorf bleibt die ÖVP mit 52,9 Prozent stärkste Partei in der Gemeindevertretung, die SPÖ verliert stark auf 17,2 Prozent, die Grünen kommen auf 13,2 Prozent, die FPÖ kommt auf 9,9 Prozent, die Liste FMH bekommt 6,9 Prozent. Bürgermeister bleibt Rupert Eder (ÖVP). Er wurde mit 73,1 Prozent wiedergewählt.

In Obertrum schafft die ÖVP ein Ergebnis von 75,3 Prozent. Die FPÖ kommt auf 10,8 Prozent, die Grünen auf 9,4 Prozent. Die Neos treten dort ebenfalls an und kamen auf 4,5 Prozent der Stimmen. Bürgermeister Simon Wallner (ÖVP) kommt als einziger Kandidat 94,7 Prozent Ja-Stimmen.

In Elixhausen kommt die ÖVP auf 62,2 Prozent, die SPÖ auf 32,4 Prozent und die FPS auf 54, Prozent, das reicht für ein Mandat in der Gemeindevertretung. Einziger Bürgermeisterkandidat war Michael Prantner (ÖVP).

In Köstendorf kam die ÖVP auf 68,3 Prozent, die SPÖ auf 21,4 Prozent, die FPÖ auf 10,3 Prozent. Wolfgang Wagner (ÖVP) bleibt Bürgermeister der Gemeinde.

In Seeham kommt die ÖVP auf 56,9 Prozent der Stimmen, die FPÖ auf 17,3 Prozent, die Grünen auf 14,4 Prozent, die SPÖ auf 11,5 Prozent. Einziger Bürgermeisterkandidat ist Peter Altendorfer, er bekam 76,9 Prozent Ja-Stimmen.

In Neumarkt legt die ÖVP stark auf 47,7 Prozent der Stimmen zu. Auch die SPÖ legt auf 35,2 Prozent deutlich zu. Die FPÖ kommt auf 10,8 Prozent, die Grünen auf 6,6 Prozent.

In Hintersee wurde Amtsinhaber Paul Weißenbacher (ÖVP) wiedergewählt. Er war der einzige Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde und bekam 79,9 Prozent Ja-Stimmen. In der Gemeindevertretungswahl verlor die ÖVP 2,5 Prozent, kann mit 55,2 Prozent die Absolute Mehrheit aber halten. SPÖ (jetzt 31,5 Prozent) und FPÖ (jetzt 13,3 Prozent) konnten beide leicht zulegen.

In Dorfbeuern konnte die ÖVP in der Gemeindevertretung auf 74,8 Prozentpunkte zulegen und hält dort jetzt 13 Mandate. Die SPÖ verlor 8,2 Prozentpunkte und steht bei 25,2 Prozent. Bürgermeister bleibt Adi Hinterhauser, er setzte sich gegen Bärbel Wolfersberger durch und bekam in der Direktwahl 79,2 Prozentpunkte.

In Göming verlor die ÖVP in der Gemeindevertretung 10,5 Prozent der Stimmen, liegt aber immer noch bei 72 Prozentpunkten. Die SPÖ steht bei 16,1 Prozent, die FPÖ, die erstmals antrat 11,2 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl war Amtsinhaber Werner Fritz (ÖVP) der einzige Kandidat.

Auf 80,1 Prozent der Stimmen kommt die ÖVP in Plainfeld. SPÖ (12,4 Prozent) und FPÖ (7,5 Prozent) verlieren beide leicht. Bei der Bürgermeisterwahl war Wolfgang Andreas Ganzenhuber (ÖVP) einziger Kandidat.

In Berndorf traten nur die SPÖ und die ÖVP zur Gemiendevertretung an. die ÖVP kam auf 60,9 Prozent, die SPÖ auf 39,1 Prozent. Nachfolger von Bürgermeister Josef Guggenberger wurde Johann Stemeseder (ÖVP), ihn wählten 65,3 Prozent der Wähler.

In Schleedorf kam die ÖVP auf 62,2 Prozent der Stimmen. SPÖ (24 Prozent) und SPÖ (13,8 Prozent) verloren beide. Bürgermeister bleibt Hermann Scheipl, er kam im ersten Wahlgang auf 60,1 Prozent der Stimmen.

Die Ergebnisse aus dem Flachgau

