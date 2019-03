Bruck an der Großglocknerstraße bekommt eine Bürgermeisterin: Barbara Huber (ÖVP) löst Herbert Burgschwaiger (SPÖ) ab. In Fusch an der Großglocknerstraße holt die ÖVP ein Plus von 20 Prozent. In Hollersbach hingegen verliert die ÖVP elf Prozent. "Miteinander für Hollersbach" (MFH) kommt auf 44,6 Prozent der Stimmen. In Maria Alm am Steinernen Meer gibt es ein gutes Ergebnis für die SPÖ: Hermann Rohrmoser wird Bürgermeister. In Rauris legt die SPÖ mit 25,7 Prozent massiv zu. In Kaprun verliert die FPÖ 6,4 Prozent, die FPS kommt auf 5,4 Prozent. In Mittersill erreichen die NEOS 16 Prozent. In Zell am See kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters.

Im Pinzgau holte die ÖVP in 21 von 28 Gemeinden die Mehrheit bei den Gemeindevertretungswahlen, davon in 14 Gemeinden die Absolute und davon in drei Gemeinden die Zwei-Drittel-Mehrheit. Die SPÖ gewann in sechs Gemeinden, davon in drei die absolute Mehrheit. In Mittersill gewann die Liste VIERT die absolute Stimmenmehrheit. In 19 Gemeinden wurde ein ÖVP-Bürgermeister gewählt, in sieben Gemeinden ein SPÖ-Bürgermeister, in Mittersill wurde Wolfgang Viertler (Liste VIERT) zum Bürgermeister gewählt. Insgesamt waren im Pinzgau 70.745 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. 48.907 davon haben von diesem Recht Gebrauch gemacht, dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 69,1 Prozent.

In Krimml holte die ÖVP 57,9 Prozent der Stimmen - ein Plus von 3,7 Prozent. Die SPÖ verlor hingegen 3,7 Prozent und landete mit 42,1 Prozent auf Platz zwei. ÖVP-Kandidat Erich Czerny wurde mit 67,6 Prozent (plus 8,5 Prozent) im ersten Wahlgang zum Bürgermeister wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,3 Prozent.

In Weißbach bei Lofer holte die ÖVP 56,3 Prozent der Stimmen, was ein Minus von 4,1 Prozent bedeutet. Die SPÖ konnte hingegen ein Plus von 3,2 Prozent verbuchen, insgesamt holte die Partei 30,5 Prozent. Die FPÖ landete mit 13,3 Prozent (+ 0,9 Prozent) auf Platz drei. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,7 Prozent. Josef Hohenwarter (ÖVP) wurde mit 72,3 Prozent (+ 4,6 Prozent) der Stimmen erneut Bürgermeister.

In Fusch an der Großglocknerstraße dominiert die ÖVP ganz klar. Die Partei konnte ein Plus von 20 Prozent holen und liegt jetzt bei 75,6 Prozent. Hannes Schernthaner (ÖVP) wurde mit 94,4 Prozent (+ 10,6 Prozent) erneut zum Bürgermeister gewählt. Für die SPÖ stimmten 15,8 Prozent (− 3,7 Prozent). Die FPÖ verlor ganze 16,3 Prozent, 8,6 Prozent gaben den Freiheitlichen ihre Stimme.

In Viehhofen holt die ÖVP 77,7 Prozent - ein Plus von 26,3 Prozent für die Schwarzen. Die FPÖ verliert minus 8,3 Prozent und kommt somit auf 22,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent. Reinhard Breitfuss wurde mit 92,1 Prozent als Bürgermeister wiedergewählt (+9,4 Prozent).

In Wald im Pinzgau kommt die ÖVP auf 64,3 Prozent (+ 0,9 Prozent). Die SPÖ erlangt 26,4 Prozent der Stimmen und darf sich über ein Plus von 5,3 Prozent freuen. Die FPÖ verliert hingegen deutlich: Ein Minus von 6,2 Prozent bedeutet ein Ergebnis von 9,3 Prozent für die Freiheitlichen. Michael Obermoser (ÖVP) wird mit 76,2 Prozent (- 5,3 Prozent) als Bürgermeister wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,4 Prozent.

In Dienten am Hochkönig bleibt die SPÖ stärkste Partei: 51,2 Prozent bedeuten ein Plus von 3,2 Prozent. Die ÖVP erhält 36,9 Prozent der Stimmen (+ 2,2 Prozent), die FPÖ verlieren 5,4 Prozent und kommen auf ein Ergebnis von 11,9 Prozent. Klaus Portenkirchner (SPÖ) wird erneut Bürgermeister - mit 77,3 Prozent der Stimmen (- 6,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 87,2 Prozent.

In Piesendorf ist die ÖVP sehr erfolgreich: Ein Plus von 15,1 Prozent der Stimmen bringt ein Ergebnis von 63 Prozent. Die SPÖ kommt auf 17,2 Prozent (+ 0,6 Prozent), die FPÖ auf 11,5 Prozent (− 2,7 Prozent) und IDP auf 8,3 Prozent (− 1,3 Prozent). Johann Warter (ÖVP) wurde mit 73,8 Prozent (+ 4,9 Prozent) erneut zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,4 Prozent.

In Niedernsill bleibt quasi alles beim Alten: Die ÖVP kommt auf 52,5 Prozent (+ 0,9 Prozent). Die SPÖ holt 24,1 Prozent (− 0,5 Prozent), die FPÖ 23,4 Prozent (− 0,3 Prozent). Günther Brennsteiner (ÖVP) wird mit 69,3 Prozent (− 9,9 Prozent) wieder Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent.

In Bruck an der Großglocknerstraße erreicht die ÖVP ein weiteres sehr gutes Ergebnis: Die Schwarzen freuen sich über ein Plus von 14,5 Prozent und erreichen somit ein Ergebnis von 52,5 Prozent. Die SPÖ holt 32 Prozent (− 6,8 Prozent), die FPÖ 6,6 Prozent (− 5,5 Prozent) und die Grünen 8,9 Prozent (− 2,2 Prozent). Barbara Huber wird Bürgermeisterin - mit 59 Prozent (+ 18,1 Prozent). Sie löst Herbert Burgschwaiger (SPÖ) ab, der auf 34,4 Prozent (− 9,8 Prozent) kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent.

In Hollersbach kommt die ÖVP auf 47,5 Prozent (− 11,1 Prozent). "Miteinander für Hollersbach" (MFH) kommt auf 44,6 Prozent der Stimmen. Die FPÖ erhält 7,9 Prozent (+ 0,2 Prozent). Günter Steiner (ÖVP) wird erneut Bürgermeister - mit 52,5 Prozent (− 20,2 Prozent). Angelika Bots-Hölzl (MFH) erreichte 47,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,6 Prozent.

In Bramberg am Wildkogel kommt die ÖVP auf 47,1 Prozent (− 3,5 Prozent), die SPÖ auf 26,5 Prozent (− 5,0 Prozent) und BBL auf 26,4 Prozent (+ 8,5 Prozent). Hannes Enzinger (ÖVP) wurde erneut zum Bürgermeister gewählt - mit einem deutlichen Ergebnis von 70,9 Prozent (+ 14 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 82,7 Prozent.

In St. Martin bei Lofer kommt die ÖVP auf 60,2 Prozent (+ 23,6 Prozent), BFS auf 39,8 Prozent. Michael Lackner (ÖVP) wurde mit 61 Prozent (+ 19 Prozent) zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,3 Prozent.

In Maria Alm am Steinernen Meer gibt es ein sehr gutes Ergebnis für die SPÖ: Die Partei gewinnt 17,8 Prozent der Stimmen dazu und kommt somit auf ein Ergebnis von 33,9 Prozent. Die ÖVP kommt auf 36,8 Prozent (+ 11,2 Prozent), die FPÖ auf 4,6 Prozent (− 1,5 Prozent) und WPM verlieren ganze 27,5 Prozent und erreichen somit ein Ergebnis von 24,6 Prozent. Auch beim Bürgermeister der Gemeinde gibt es einen Wechsel: Hermann Rohrmoser (SPÖ) löst mit einem Ergebnis von 54,9 Prozent Rainer Siegfried (WPM) ab. Er kam auf ein Ergebnis von 45,1 Prozent (− 37,1 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8 Prozent.

In Kaprun kommt die ÖVP auf 41 Prozent (+ 10,2 Prozent), die SPÖ auf 49,5 Prozent (+ 3 Prozent), die FPÖ auf 4,1 Prozent (− 6,4 Prozent) und die FPS auf 5,4 Prozent. Manfred Günter Gaßner (SPÖ) wird erneut Bürgermeister mit 54,9 Prozent (− 12,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 64,2 Prozent.

In Saalbach-Hinterglemm kommt die ÖVP auf 75,5 Prozent (+ 28,5 Prozent), die SPÖ auf 24,5 Prozent (+ 14,6 Prozent). Alois Hasenauer (ÖVP) wurde erneut zum Bürgermeister gewählt - mit 91,8 Prozent (+ 7,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 58,7 Prozent.

In Rauris legt die SPÖ massiv zu und erreicht ein Plus von 25,7 Prozent - die Partei kommt somit auf 62,4 Prozent. Die ÖVP kommt auf 26,8 Prozent (− 14,6 Prozent), WGR auf 10,8 Prozent (− 11,1 Prozent). Peter Loitfellner (SPÖ) wird mit 85 Prozent (+ 46,6 Prozent) klar erneut zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,9 Prozent.

In Zell am See kommt die ÖVP auf 41,8 Prozent (− 10,5 Prozent), die SPÖ auf 39,9 Prozent (+ 9,9 Prozent), GRÜBL auf 14,3 Prozent (+ 5 Prozent) und die FPS auf 4 Prozent. Beim Amt um den Bürgermeister kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl: Peter Padourek (ÖVP) kam auf 46,2 Prozent der Stimmen (− 19,5 Prozent) und Andreas Wimmreuter (SPÖ) auf ein Ergebnis von 40,8 Prozent (+ 11,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 56,5 Prozent.

In Maishofen erreicht die ÖVP 53,6 Prozent (− 5,9 Prozent, die SPÖ legt kräftig zu: 46,4 Prozent bedeuten ein Plus von 21,1 Prozent. Franz Eder (ÖVP) wird als Bürgermeister wiedergewählt - mit 54,2 Prozent (− 14,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 74,2 Prozent.

In Mittersill kommt VIERT auf 60,1 Prozent (+ 2,2 Prozent), die SPÖ auf 23,8 Prozent (− 3,4 Prozent) und die NEOS erreichen 16 Prozent. Wolfgang Viertler (VIERT) wurde erneut zum Bürgermeister gewählt - mit 72,1 Prozent (+ 5,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 64,4 Prozent.

Die Ergebnisse aus dem Pinzgau

Quelle: SN