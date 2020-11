1100 Stunden Ehrenamt, um Wohnungen in der Stadt Salzburg zu bekommen

Die Mitglieder der Baugruppe "Silberstreif" wollen beim Bauprojekt am Dossenweg unterkommen - und machen nun der Stadt ein Angebot. Vertreter von ÖVP und SPÖ sind aber zurückhaltend.

Befreundete Paare und Singles, die gemeinsam in einem Mehrparteienhaus wohnen. Auch, um sich in der Gruppe gegenseitig zu unterstützen - beim Einkaufen, der Kinderbetreuung aber auch bei Pflege und Freizeitgestaltung. Das ist die Idee von Baugruppen, wie es sie in vielen österreichischen Städten schon seit Jahren gibt.

In Salzburg sind sie aber noch Neuland. Allerdings: Beim Heimat-Österreich-Projekt am Dossenweg in Gneis waren gleich zwei Baugruppen interessiert. Während die eine mangels Interesse der Politik die Segel gestrichen hat, ist ...