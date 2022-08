70 Euro für eine Tageskarte? Energiepreise bringen Skigebiete unter Druck

Salzburgs große Seilbahnen tüfteln noch immer an der Preisgestaltung für die Wintersaison. Im Raum stehen satte Erhöhungen.

An Skifahren denken im Sommer nur die wahren Enthusiasten. Die heimischen Seilbahnen sind hingegen schon mitten in den Vorbereitungen für den kommenden Winter. Nach zwei Coronajahren zieht ein neues Bedrohungsszenario auf, ausgelöst durch massiv steigende Energiepreise. Im großen Verbund Ski amadé mit 25 Skiorten im Pongau, im Pinzgau und in der Steiermark zögert man deshalb noch mit der Festlegung des Preises für die Tageskarte.

Laut internen Informationen wird aktuell mit bis zu 70 Euro für das Tagesticket kalkuliert. ...