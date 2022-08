Mehr Windräder und Solarzellen auf die Skiberge

Die jährlichen Preiserhöhungen bei den Skikarten sorgen verlässlich für Kritik an den Seilbahnen. Viele Salzburgerinnen und Salzburger empfinden den alpinen Skisport und dessen preiswerte Ausübung nach wie vor als eine Art soziales Grundrecht. Tatsächlich folgt die in unseren Breiten so wichtige Branche längst einer streng betriebswirtschaftlichen Logik. Werden heuer 10 bis 15 Prozent draufgeschlagen, dann ist das keine Willkür, sondern das, was an Tankstellen, in Gasthäusern und Hotels genauso stattfindet. Wenn Einheimische durch verkraftbare Saisonkartenpreise, Stundentickets und Familienaktionen entlastet werden, ...