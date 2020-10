Bayerns Härte erzürnt Pongauer Hotelier

"Unverständlich" nennt Edelweiss-Chef Peter Hettegger den Lockdown im Berchtesgadener Land. Die aktuellen Zahlen beeindrucken ihn nicht.

"Es war ein Wahnsinn", sagt Hotelier Peter Hettegger. Am Montagabend sei die behördliche Information gekommen, bis Dienstagmittag müsse das Hotel in Berchtesgaden komplett leer sein. "Wir waren mit 200 Leuten gut besucht."

Der Quasi-Lockdown im Landkreis Berchtesgaden schmerze die gesamte Hotellerie und Gastronomie enorm, so Hettegger, der seit 2010 zusätzlich zum Stammhaus in Großarl ein Hotel Edelweiss in Berchtesgaden betreibt. Für den Winter gebe es bereits Stornierungen: "Kein Wunder, wenn deutschlandweit die Horrormeldungen rausgehen. Mit dieser Politik macht ...