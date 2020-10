Nun kommt Reisewarnung aus Deutschland und den Niederlanden für Salzburg

Das Robert-Koch-Institut erklärt aufgrund der Corona-Infektionszahlen alle österreichischen Bundesländer bis auf Kärnten zum Risikogebiet. Die Reisewarnung gilt ab Samstag. Auch die Niederlande schließen sich an.

Die größte Befürchtung der Salzburger Touristiker kurz vor dem Start der Wintersaison ist nun eingetreten. Deutschland wird Salzburg aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen zum Risikogebiet erklären. Wien, Vorarlberg und Tirol standen bereits auf dieser Liste, nun folgen alle anderen Bundesländer - mit Ausnahme von Kärnten. Am Donnerstag fügte Deutschland außerdem Südtirol der Liste der Risikogebiete hinzu.

Das deutsche Auswärtige Amt hat das österreichische Außenministerium am Mittwoch über diese Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Das deutsche Robert-Koch-Institut werde demnach am Donnerstag ...