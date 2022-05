Bettenboom hält an: Zwei Hotels eröffnen in der Rainerstraße

Am Vorplatz wird gearbeitet. In der Lobby sind die Möbel noch eingepackt und Lampen werden gerade montiert: Einen Tag vor der Eröffnung wartete im neuen Cocoon-Hotel am Salzburger Hauptbahnhof noch reichlich Arbeit auf Handwerker und Mitarbeiter. "Aber keine Sorge, das geht sich alles aus", sagte Harald Witulski, Geschäftsführer der deutschen Hotelgruppe, die in der Salzburger Rainerstraße am Mittwoch ihr achtes Hotel - das erste außerhalb Münchens - eröffnet.

Cocoon - also Kokon - heißt das neue Hotel. Für ...