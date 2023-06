Blumenreigen statt Filmdreh: Warum eine Halleiner Regisseurin zur Floristin umsattelte

Den Job als Regisseurin schmiss Elena Hofmann hin - und wurde Floristin. Statt Tulpen aus Holland setzt sie auf Kunst aus Gräsern und Wildblumen.

Es duftet nach Heu und gemähter Blumenwiese in der Sommerhitze. Gekühlte Rosen und Schnittblumen findet man in der kargen Lagerhalle neben der Halleiner HTL nicht, stattdessen kübelweise Gräser, Kräuter, aber auch getrocknete Blumen. "Mit einem normalen Floristenstrauß kannst du heute kaum noch Geld verdienen", sagt Elena Hofmann. Mit einem konventionellen Floristengeschäft hat ihr Studio "Florals by Elena" entsprechend wenig gemein. In dem hohen Raum, in dem einst die Halleiner "Tschickweiber" Zigarren drehten, im Weltkrieg Munition gelagert wurde und später der ...