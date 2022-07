Der AVA-Hof in der Stadt Salzburg hat wieder neue Besitzer

Peek & Cloppenburg will nicht nur mit einer Filiale in die Altstadt einziehen. Die Modekette hat gleich das ganze Gebäude gekauft.

In der Griesgasse sind am Dienstagvormittag Spediteure am Werk: Schreibtische, Drehstühle und Regale werden im Laderaum eines Lkw gestapelt. Wieder wurde ein Büro im AVA-Hof geräumt. Viele Geschäfte stehen bereits leer. Das Einrichtungshaus Interio war Anfang des Jahres ausgezogen.

2019 hatte die CA Immo das bekannte Gebäude zwischen Hanuschplatz, Franz-Josef-Kai und Griesgasse an die Luxemburger Immobilienfondsgesellschaft Jargonnant Partners verkauft, die bald Umbaupläne hegte. Nun gibt es schon wieder neue Besitzer: Der AVA-Hof ist seit Kurzem im Besitz einer ...