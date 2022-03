In der Stadt Salzburg waren die Notariate stets in Männerhand. Nun hat die erste Notarin Monika Steinwender ihr Büro bezogen.

Von Ungeduld darf man nicht geprägt sein - wenn man sich entscheidet, Notarin zu werden. Diese Erfahrung hat auch Monika Steinwender gemacht. Sie ist die erste Notarin in der Stadt Salzburg. Das Büro der 50-Jährigen befindet sich im Stadtteil Riedenburg in der Reichenhaller Straße mit der Nummer acht. In derselben Straße, nur im Haus mit der Nummer fünf, zog ihr Vorgänger, Rainer Aichner am 1. Februar aus. Die Branche der Notare ist reglementiert, nicht jeder kann einfach als öffentliche Notarin tätig werden.

Notarinnen und Notare sind gleich wie Richterinnen und Richter unersetzbar und unabsetzbar. "Wie viele es gibt, ist abhängig von der rechtssuchenden Bevölkerung und der Anzahl an Gerichtsstandorten", sagt Steinwender. Meist muss ein Kollege in Pension gehen, damit ein Notariat vergeben wird. Elf Notare gibt es in der Stadt Salzburg, 39 im Land. Die erste Notariatsamtsstelle in der Stadt Salzburg wurde im Jahr 1850 gegründet.

Die ersten Erfahrungen im Notariatswesen sammelte Monika Steinwender in Wien. Nach dem Studium führte sie das Gerichtsjahr in die Hauptstadt. "Ich habe mich damals gezielt bei Notarinnen beworben, bei einer hat es auch geklappt." Dabei wollte sie ursprünglich Richterin werden, erinnert sich Steinwender. Der Liebe zu einem Juristen wegen wechselte sie dann wieder zurück in die Heimat Salzburg. Für eine kurze Zeit arbeitete sie auch in der Hypo-Bank, erkannte aber schnell, dass Notariate ihr Zuhause sind. Weitere Stationen als Notariatskandidatin im Land Salzburg folgten. Nun beschäftigt sie zwei Mitarbeiterinnen, die als Sachbearbeiterinnen agieren und einen Substituten. "Jetzt muss ich mich auch als Führungskraft beweisen", sagt Steinwender. Dafür habe sie aber schon einige Kurse absolviert. Sie schätzt vor allem die Abwechslung an ihrer Tätigkeit und das Eintauchen in die vielen Rechtsbereiche.

Stets ein besonderer Moment sei es, wenn der Rechtsfrieden wiederhergestellt werden kann, sagt Steinwender. "Speziell bei Erbstreitigkeiten gilt es die persönliche Ebene zu verlassen." Von jungen Menschen erhoffe sie sich, dass diese zu einem früheren Zeitpunkt den Weg zu ihr finden "In außerehelichen Partnerschaften gibt es vieles zu regeln, zu dieser Vorsorge rate ich." Auch in komplexe Verträge und wirtschaftliche Angelegenheiten arbeitet sie sich gerne ein. Wie lukrativ ihre Notariatskanzlei sein wird, kann sie noch nicht sagen. Rechtlich geregelt sind die Honoare für die Tätigkeit im Notariatstarifgesetz.

Privat ist sie zweifache Mutter von Töchtern im Teenageralter und in Anthering beheimatet. Dass es Müttern im Punkto Kinderbetreuung nicht immer leicht gemacht wird, davon weiß auch Monika Steinwender ein Lied zu singen. Von Quotenregelungen hält sie wenig. "Diese haben einen negativen Beigeschmack." Frauen würden sich ein faires Bewerbungsverfahren erwarten, das reiche schon.

In ihrer Familie war sie die erste, die sich entschied, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. "Das war damals keine Selbstverständlichkeit", erinnert sich die gebürtige Halleinerin. Neben der elterlichen Unterstützung finanzierte sie sich das Jus-Studium an der Kinokassa des Zentralkinos in der Stadt Salzburg. Anfangs wollte sie Richterin werden. Gerichtsluft schnupperte sie ausreichend. Vom Bezirksgericht bis hin zum Sozialgericht hinterließ sie ihre Spuren. Dabei erkannte sie auch, dass die Richterin nicht das ideale Berufsbild für sie ist. "Man muss sich am Ende eines Prozesses doch für ein Urteil entscheiden", das liegt mir nicht. Sie beschreibt sich selbst als sehr konsensorientierten Menschen und schätzt vor allem die Ermittlungsmöglichkeiten, die eine Notarin besitzt. Überhaupt liege ihr die Mediation am Herzen. Auch eine Zusatzausbildung in diesem Bereich steht auf den Ausbildungsplänen von Monika Steinwender. Diese hat ihre Berufskollegin Angelika Moser absolviert. Sie ist Notarin in Seekirchen am Wallersee.

.