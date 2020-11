Die Kuhn Gruppe mit Sitz in Eugendorf setzt auf Sonnenstrom

Das Unternehmen hat eine PV-Anlage auf dem Dach des Headquarters in Eugendorf installiert. Auch am Standort in Himberg wurde eine Anlage errichtet. Weitere sollen folgen. Die Salzburg AG kümmert sich um die Abwicklung sämtlicher PV-Agenden für die Kuhn Gruppe - im Rahmen eines Contracting-Modells.

SN/www.neumayr.cc Die Sonne liefert künftig den Strom: Andreas Kuhn (Geschäftsführer der Kuhn Holding) sowie Vorstandssprecher Leonhard Schitter von der Salzburg AG vor der Konzernzentrale der Kuhn Gruppe in Eugendorf.