Die Rückkehr der legendären Koller-Brüder

Vor sieben Jahren verkaufte die Familie Koller ihre K+K-Hotelgruppe. Jetzt investierten Heinrich und Bernard Koller kolportierte 50 Millionen Euro.

Die aus der Stadt Salzburg stammende Familie Koller stand auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie besaß erstklassige Hotels in den besten Lagen europäischer Metropolen. Jeweils zwei Häuser in Wien, Prag und Budapest. Die anderen befanden sich in München, London, Bukarest, Paris und Barcelona. Zwei Ziele hatte man damals noch: Amsterdam und Rom. Ein beeindruckendes Lebenswerk, das von den beiden Brüdern Helmut und Josef Koller aufgebaut und von Heinrich und Bernard, den Söhnen Josefs, sowie dem damaligen Vize-Generaldirektor Harald Neumayr ausgebaut ...