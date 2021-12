Ein Kraftwerk für die neue Krankenpflegeschule

Peter Jäger hat aus dem Lichthaus "die WG" gemacht. Nun setzt er das Konzept auch im Bären- und Salzachgässchen um. Ein Mieter ist die Krankenpflegeschule. Herzstück ist ein Kraftwerk im Keller.

Peter Jäger, ehemaliger Direktor des "Poly" in Tamsweg, hat sich seit seiner Pensionierung zum Immobilienentwickler gemausert: Angefangen hat der Mann aus Mariapfarr 2009 mit Häusern in Wien. Ab 2011 hat er in Salzburg das "Lichthaus" an der Lehener Brücke in "die WG" mit 100 Studentenwohnungen verwandelt. Nun setzt er dieses Konzept auch beim Gebäudekomplex Bärengässchen 10A bzw. Salzachgässchen 4-6 mit in Summe 1800 Quadratmetern Nutzfläche auf vier Ebenen um: Er hat das ehemalige Bürgerhaus sowie die angebaute, ehemalige Mühle, die ...