"Entfesselte Wirtschaft schadet uns"

Ein Lieferkettengesetz könnte die Ausbeutung von Natur und Menschen stoppen. Eine Salzburgerin kämpft dafür, dass es kommt.

In Deutschland wurde heuer ein Lieferkettengesetz beschlossen. In den Niederlanden und Frankreich werden Unternehmen bereits für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen entlang der Lieferkette, bei Subunternehmen und Lieferanten in die Pflicht genommen. Dass auch in Österreich und europaweit ein solches Gesetz kommt und breiter über das Thema diskutiert wird, dafür kämpft Veronika Bohrn Mena. Die Salzburgerin ist Sprecherin der Bürgerinitiative Lieferkettengesetz und hat nun auch ein Buch zum Thema verfasst. "Konzerne an die Kette" heißt das im Brandstätter-Verlag erschienene Buch, das die ...