Erkundungsbohrungen für Bahntunnel durch den Flachgau sind angelaufen

Die ÖBB erkunden den Untergrund für den Bau des Bahntunnels. Die Behörde muss prüfen, ob dadurch der Grubenlaufkäfer gestört wird.

Die ÖBB haben vergangene Woche planmäßig mit den ersten beiden von insgesamt 80 Bohrungen entlang der geplanten Hochleistungstrasse zwischen Köstendorf und Salzburg begonnen. Sie sollen geologische Aufschlüsse für den Bau des 16,5 Kilometer langen Bahntunnels liefern, mit dem frühestens 2026 begonnen wird.

Ob die Probebohrungen, für die in Summe rund vier Millionen Euro anfallen, auch im Bereich der geplanten Baustelleneinrichtung beim Ostportal des Tunnels in Köstendorf in dem vorgesehenen Umfang durchgeführt werden können, ist offen. Nachdem Naturwissenschafter im ...