Feiern geht auch ohne Müllberge

Das Hopfenerntefest Obertrum ist grün - und verschenkt deshalb Bier.

Bei einem Bierfest denkt man an gut gelaunte Menschen - und an Unmengen von Müll, die Helfer am nächsten Tag wegräumen müssen. Dass es auch anders geht, zeigt das Hopfenerntefest in Obertrum heute, am Samstag.

Bei dem Fest ist viel los: Freiwillige ernten den Hopfen vor dem Trumer-Brauhaus. Craft-Beer-Brauer schenken aus. Food Trucks grillen Burger und kochen Risotto. Und in den ehemaligen Gärhallen öffnet eine Ausstellung. Sabrina Felhofer wird das Treiben des Hopfenerntefests beobachten, um später Feedback zu geben. Sie ist im Land Salzburg zuständig für die Beratung und Abwicklung von grünen Veranstaltungen, den Green Events, zu denen das Obertrumer Fest seit heuer gehört.